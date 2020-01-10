Новый прожиточный минимум от Минтруда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации внесло свое предложение касательно стоимостной оценки потребительской корзины.



В ведомстве подсчитали, что за IV квартал минувшего года данная цифра должна равняться 10 тыс. 609 рублям на душу населения, 11 тыс. 510 рублям – для работоспособного населения, 8 тыс. 788 рублям – для пенсионеров. Об этом свидетельствует пояснительная записка к законопроекту, с которой можно ознакомиться на сайте нормативно-правовых актов.



Так, в документе сказано: «Проектом приказа предлагается установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2019 г. на душу населения в размере 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рублей».