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Минстрой ужесточает контроль за состоянием ЖКХ
29 января в 14:00 Экономика 0 289 Карина Мелова
Ссылаясь на составленный Министерством строительства документ, издание «Известия» говорит о том, что ведомство собирается внести поправки в проект закона об изменениях в Жилищный кодекс, предполагающие разработку системы технического учета домов.
Ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук уверен, что мониторинг обветшалых строений сократит число аварийных зданий и позволит оптимизировать распределение выделяемых на капитальный ремонт ресурсов, уделяя внимание в первую очередь самым старым сооружениям. Ожидается, что поправки будут внесены в ГД во время работы весенней сессии. Со слов Сергея Степашина, председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, корреспондентам ТАСС стало известно, что в РФ не освоенными остались примерно 200 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на капремонт жилого фонда. Кроме того, тяжелой остается ситуация со зданиями «в ограниченно работоспособном состоянии», которые, тем не менее, не определены как «аварийные и подлежащие сносу».
В 2014 г. в государстве началось внедрение региональных программ капремонта, охватывающих около 734 тысяч многоквартирных домов, суммарная площадь которых составляет 2,6 млрд кв. м и рассчитана на 63 % населения страны.
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