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РФ вошла в тройку лидеров по поставкам нефтепродуктов в США
6 февраля в 13:22 Экономика 0 253 Карина Мелова
Министерство энергетики Соединенных Штатов обнародовало информацию, согласно которой в октябре 2019 года объем транспортируемых Российской Федерацией в США нефтепродуктов составил 20,9 млн баррелей, что позволило России стать вторым крупнейшим поставщиком в Америку.
Лидером является Канада, сумевшая обеспечить Соединенные Штаты 136,5 млн баррелей нефти, а Мексике с показателем 17 млн пришлось с привычной для нее второй позиции сместиться на третью.
Если изучить данные за несколько месяцев минувшего года, то можно заметить, что в июне РФ транспортировала в американское государство 16 млн баррелей энергоносителей, в июле – немного меньше, а именно 15,2 млн, в августе – целых 19 млн, а в сентябре – 14,2 млн. В ноябре же показатель уменьшился на 1,7 млн и стал равен 19,2 млн, вследствие чего Мексика опять заняла второе место.
Ссылаясь на доклад специалистов Caracas Capital, сотрудники медиахолдинга РБК установили, что в октябре объем экспорта нефтепродуктов в США стал максимальным для Российской Федерации за последние 8 лет.
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