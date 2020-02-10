В ГД предложили повысить уровень пенсионного обеспечения опекунов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» и вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, а также первый заместитель главы единороссов Андрей Исаев при участии Министерства труда и социальной защиты РФ по поручению президента подготовили законопроект, согласно которому рекомендуется восстановить индексацию страховых пенсий для лиц, выполняющих обязанности по опеке. Члены профильного комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания в среду призвали коллег принять упомянутый документ в первом чтении.



Выдвинутое предложение содержит идею проведения индексации пенсий для опекунов (попечителей), соблюдающих условия возмездного договора, начиная с 1 июля 2020 г.



Так, в тексте пояснительной записки к проекту закона сказано: «Учитывая, что указанная категория лиц выполняет важнейшую государственную и морально-нравственную функцию, данное изменение представляется обоснованным, разумным и в случае его реализации позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней».



Сопроводительные материалы позволяют сделать вывод о том, что индексации подлежат пенсии 29,6 тыс. опекунов, на что в бюджете 2020–2022 гг. заложено более 4,7 миллиарда рублей.

По материалам ТАСС