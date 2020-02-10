Запросы «Нафтогаза» растут

Как известно, международный арбитражный суд, расположенный в Гааге, Нидерланды, рассматривает иск НАК «Нафтогаз», оценившей в июле 2019 года свои убытки от утраты активов в Крыму в $5,2. Компания пересмотрела свою позицию и уточнила размер ущерба, приравняв его уже к $8 миллиардам рублей.



В частности, компания по этому поводу сообщает следующее: «Нафтогаз дополнительно обосновал свое заявление о размере компенсации убытков, причиненных незаконным экспроприацией крымских активов Нафтогаза в 2014 году — размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд».



Напомним: 18 марта 2014 г. был проведен референдум, по результатам которого Крымский полуостров стал частью Российской Федерации. Однако Украина оспаривает данное положение вещей, продолжая называть Крым своей «временно оккупированной территорией», в связи с чем некоторые украинские компании, включая НАК «Нафтогаз», обратились в судовые инстанции международного уровня с требованием возместить им убытки, понесенные вследствие потери активов на полуострове.

По материалам «Ъ»