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Экс-акционеры ЮКОСа могут получить 50 миллиардов долларов на всех
18 февраля в 14:32 Экономика 0 345 Карина Мелова
Как стало известно РИА Новости от Андрея Кондакова, руководителя Международного центра правовой защиты, Апелляционный суд в Гааге признал вынесенный ранее вердикт окружного суда и вменил РФ в обязанность выплатить бывшим держателям ценных бумаг ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Этот факт подтверждают документы, размещенные 18 февраля на веб-ресурсе вышеупомянутой юридической компании.
Так, на сайте значится следующее: «В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу».
Однако Российская Федерация имеет право обратиться с апелляционной жалобой в Верховный суд Нидерландов.
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