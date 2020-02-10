НДС 15 % – необходимый риск или неоправданная мера?

Во вторник, 18 февраля, глава политического объединения «Справедливая Россия» Сергей Миронов уведомил СМИ о том, что представленная им фракция внесла на обсуждение депутатов нижней палаты парламента законопроект об уменьшении налога на добавленную стоимость. По мнению членов упомянутой партии, НДС следует снизить с двадцати процентов до пятнадцати.



Господин Миронов уверен, что принятие такого закона будет содействовать развитию национальной экономики, поскольку уменьшение ставки НДС простимулирует расширение налоговой базы и по прошествии двух лет станет источником дополнительного дохода и пополнения бюджета (ист.: RT).



Напомним: поднятие НДС с 18 % до 20 % произошло в январе 2019 г. Согласно утверждению Минфина, такая мера способна нарастить бюджетную прибыль на 620 миллиардов рублей в год. По прогнозам ведомства, за следующие 3 года бюджет РФ должен пополниться на сумму, превышающую 2 трлн руб.