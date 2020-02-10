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НДС 15 % – необходимый риск или неоправданная мера?
18 февраля в 15:27 Экономика 0 415 Карина Мелова
Во вторник, 18 февраля, глава политического объединения «Справедливая Россия» Сергей Миронов уведомил СМИ о том, что представленная им фракция внесла на обсуждение депутатов нижней палаты парламента законопроект об уменьшении налога на добавленную стоимость. По мнению членов упомянутой партии, НДС следует снизить с двадцати процентов до пятнадцати.
Господин Миронов уверен, что принятие такого закона будет содействовать развитию национальной экономики, поскольку уменьшение ставки НДС простимулирует расширение налоговой базы и по прошествии двух лет станет источником дополнительного дохода и пополнения бюджета (ист.: RT).
Напомним: поднятие НДС с 18 % до 20 % произошло в январе 2019 г. Согласно утверждению Минфина, такая мера способна нарастить бюджетную прибыль на 620 миллиардов рублей в год. По прогнозам ведомства, за следующие 3 года бюджет РФ должен пополниться на сумму, превышающую 2 трлн руб.
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