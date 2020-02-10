«Роснефть» опять бьет рекорды

Государственная нефтяная компания «Роснефть» подвела итоги 2019 года и на своем цифровом портале обнародовала результаты анализа, которые свидетельствуют об обновлении рекордного объема чистого дохода ПАО.



В соответствии с предоставленными данными, в прошлом году компания заработала 805 миллиардов рублей. Из этой суммы акционерам достанутся 708 миллиардов в качестве чистой прибыли. До этого рекордный доход «Роснефти» был достигнут в 2018 году (649 млрд руб.).



Следовательно, по результатам минувшего года, объем денежных средств, вырученных компанией, увеличился до 8,68 трлн руб. (на 5,3 % относительно 2018 г.), аналитический показатель EBITDA – до 2,1 трлн руб. (на 1,2 %), при этом сумма чистой задолженности уменьшилась на 907 миллиардов рублей.



Как уверяет председатель совета директоров Игорь Сечин, значительный рост чистого дохода позволит госкомпании нарастить финальные дивиденды гораздо быстрее, чем промежуточные (за первое полугодие 2019 года «Роснефть» выплатила 162,6 миллиарда рублей, что превышает показатель указанного периода в 2018 г. (154,5 млрд руб.) на 5,2 %.



«При условии соответствующего решения годового общего собрания акционеров дивидендная доходность, рассчитанная к средней цене акции за 2019 г., составит около 8%», – утверждает г-н Сечин.