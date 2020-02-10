Из-за совершенствования программы маткапитала бюджет «обеднеет» еще на 500 млрд рублей

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, расширение программ по совершению соцвыплат семьям с детьми предполагает необходимость выделения в течение 2020–2022 гг. дополнительных средств из федерального бюджета в размере не менее 500 миллиардов рублей.



Премьер-министр поручил своим заместителям к 20 февраля подать на рассмотрение предложения по усовершенствованию паспортов национальных проектов «Демография» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей».



Как сообщает пресс-служба Минтруда РФ, «будут внесены изменения в паспорт федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и в паспорт национального проекта «Демография», предусматривающие увеличение объемов финансирования программы материнского (семейного) капитала за счет средств федерального бюджета на 111,9 млрд рублей в 2020 году, на 193,1 млрд рублей – в 2021 году, на 250,1 млрд рублей – в 2022 году».



Ранее сообщалось, что озвученные в послании президента Федеральному собранию инициативы ставят такие задачи: продление периода действия программы материнского капитала как минимум до 31 декабря 2026 г.; обеспечение соцвыплатами (466 тыс. руб.) семей, в которых с 1 января 2020 г. родился или был усыновлен первенец, увеличение маткапитала на 150 тыс. руб. для семей при рождении/усыновлении второго ребенка. Помимо этого, рассматривается возможность выдачи 616 тыс. руб. семьям в случае появления на свет в них (начиная с 1 января 2020 г.) второго, третьего ребенка или последующих детей, если таким людям не было предоставлено право на получение семейного капитала до 1 января 2020 года.

По материалам ТАСС