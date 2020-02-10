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Путин предложил Лукашенко 300 миллионов долларов
21 февраля в 13:54 Экономика 0 424 Карина Мелова
Глава белорусского государства Александр Лукашенко рассказал о том, что Владимир Путин предложил ему компенсировать потерю прибыли, причиной которой стал налоговый маневр России в нефтяном секторе (ист.: ТАСС).
Как сообщил г-н Лукашенко во время встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, в ходе состоявшегося накануне разговора по телефону президент РФ неожиданно предложил выплатить $300 млн (в том числе за счет премии компаний нефтяной отрасли), чтобы возместить соседней стране убытки от потери дохода из-за вышеназванного маневра («БелТА»).
В 2019 году РФ начала уменьшать экспортные пошлины на нефтепродукты, повысив при этом налог на добычу полезных ископаемых. Ожидается, что до 2024 года пошлина на нефть будет ежегодно снижаться на 5 п.п. с 30 %. Беларусь рассчитывала в 2020 г. получить прибыль от пошлины в размере $700 млн. Предложенная Путиным выплата поможет удержать показатель дохода на уровне предыдущего года. Александр Лукашенко уполномочил премьер-министра Сергея Румаса оценить эту инициативу.
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