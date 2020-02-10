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Прокладывание «Северного потока – 2» завершит «Академик Черский»
Сегодня в 16:24 Экономика 0 133 Карина Мелова
Как сообщает ресурс Vesselfinder, судно-трубоукладчик «Академик Черский», задействованное в завершении проекта «Северный поток – 2», вышло из порта Находка и движется по направлению к Шри-Ланке. Ожидается его прибытие в порт Коломбо 24 февраля.
Известно, что после применении США ограничительных мер по отношению к компаниям, участвующим в сооружении «Северного потока – 2», прокладывавший трубы швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работу и отозвал свои суда.
Несмотря на это, российская сторона вызвалась самостоятельно достроить газопровод, используя судно-трубоукладчик «Академик Черский», который, однако, следует специально подготовить к работам на Балтике (Александр Новак, министр энергетики РФ). С 2016 г. краново-монтажное судно пребывает в эксплуатационном управлении ООО «Газпром флот».
На данном этапе всего выполнено 93 % монтажных работ по прокладыванию «Северного потока – 2», общая протяженность которого составит около 2460 км. Предположительно, газопровод будет введен в эксплуатацию до конца 2020 г.
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