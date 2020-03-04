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Беларусь согласна и далее покупать российскую нефть
3 марта в 15:16 Экономика 0 339 Карина Мелова
Принимая участие в заседании по вопросам работы нефтеперерабатывающего комплекса 3 марта, глава белорусского государства Александр Лукашенко сообщил, что его страна и далее будет покупать нефть в РФ, однако готова сотрудничать и с другими поставщиками.
Господин Лукашенко подтвердил, что о полном отказе от добытого в России сырья речь не идет, учитывая удобство логистики, а также тот факт, что в добыче и доставке нефтепродуктов в течение многих лет была задействована белорусская сторона. Одновременно президент Республики Беларусь выразил несогласие с необходимостью «вымаливать нефть 31 декабря», предположив, что исключение монополизма упростит процесс достижения договоренности касательно стоимости вышеназванных продуктов (ист.: БелТА).
Лукашенко заявил, что ежемесячно представляемое им государство недополучает приблизительно 1 миллион тонн нефти. По его мнению, Беларусь «сама виновата, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти».
Правительства упомянутых выше стран не смогли заключить соглашение, определяющее условия поставки нефтепродуктов, вследствие чего 3 января была прекращена транспортировка нефти в Беларусь. Александр Лукашенко добавил, что рассматривает покупку нефти не в РФ по мировой стоимости.
По материалам «Известий»
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