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Минфин: колебания на нефтяном рынке не повлияют на стоимость бензина
11 марта в 14:11 Экономика 0 260 Карина Мелова
Беседуя с представителями СМИ, замминистра финансов Российской Федерации Алексей Сазанов уверил общественность в том, что цены на бензин останутся прежними, несмотря на снижение стоимости нефти. При этом он отрицает возможность повышения цен на топливо («Прайм»).
По этому поводу Александр Новак, министр энергетики, недавно заявил о том, что цены на бензин в России неизменны и не превышают уровень инфляции. В 2018 г. была разработана схема, нивелирующая колебания на глобальных рынках, – система обратного акциза на нефть с демпфирующей надбавкой.
После того, как РФ не поддержала инициативу ОПЕК+ о дальнейшем уменьшении добычи нефти с 1 апреля на полтора миллиона баррелей, на мировых рынках 9 марта резко упали цены на нефть (более чем на 30 %). Этому способствовали также новости о стремительном распространении Covid-19. На следующий день позиции нефти укрепились приблизительно на 10 процентов.
«Коммерсантъ» сообщает, что снижение стоимости нефти невыгодно для отечественных нефтяных компаний, которые под действием разработанного в 2018 г. механизма будут вынуждены доплачивать в бюджет, реализуя топливо на внутреннем рынке.
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