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Мишустин пообещал следить за наличием продуктов в магазинах

Сегодня в 13:31 Экономика 0 178 Карина Мелова
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Как заверяет председатель правительства РФ Михаил Мишустин, в стране имеется достаточный запас пищевых ресурсов. В этот сложный период власти обязуются следить за снабжением торговых точек товарами.

Так, выступая перед коллегами во время заседания, премьер-министр заявил: «Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты – хлеб, молоко, мясо – и в магазинах не было бы пустых полок» (ист.: ТАСС).

Накануне замглавы правительства Марат Хуснуллин поделился сведениями о том, что в городах России доставка продуктов в торговые сети выполняется в режиме 24/7, поэтому дефицит не наблюдается, и магазины обслуживают покупателей в обычном порядке.

17 марта сотрудники «Известий» узнали от пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Власенко, что имеющийся в наличии в торговых точках объем продуктов питания способен обеспечивать население в течение 8 недель, однако запасы регулярно пополняются. Причиной же опустошения полок в некоторых супермаркетах является беспокойство людей в условиях распространения коронавируса, заставляющее их запасаться впрок. Среди наиболее востребованных товаров консервы, макаронные изделия и туалетная бумага.

Кроме того, Михаил Мишустин объявил о предстоящем мониторинге цен на продукты и лекарственные препараты в России.
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