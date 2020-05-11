|
План восстановления экономики уже на подходе
19 мая в 17:40 Экономика 0 244 Иван Тихонов
Сегодня, 19 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным заявил о том, что правительство в скором времени завершит работу над общенациональным планом по восстановлению экономики. Глава кабмина добавил, что правительство делает все возможное, чтобы, во исполнение поручения главы государства, к 1 июня представить план действий по нормализации экономической конъюнктуры.
«Мы работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национального плана, завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить», — цитируют слова председателя правительства РИА Новости.
Напомним, в пятницу, 15 мая, на сайте Кремля был обнародован перечень поручений президента по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Среди ключевых пунктов - обеспечение условий для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, а также списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов для индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Совфед заручился поддержкой Минздрава в вопросе поднятия возрастного порога для продажи алкоголя19 мая в 17:04 Торговля
Территориальные претензии по-японски19 мая в 12:11 Внешняя политика
Коронавирус в России: актуальная информация на 19 мая19 мая в 11:54 Медицина
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В РФ вновь зарегистрировали прирост случаев COVID-19: оперативная информация на 15 мая 38 регионов РФ перешагнули отметку в 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией Коронавирус в России: актуальная статистика на 14 мая Российские туристы смогут перебронировать на внутренние направления ваучеры на зарубежные туры В Минпросвещения рассказали, кто сможет сдавать ЕГЭ в 2020 году