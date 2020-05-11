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План восстановления экономики уже на подходе

19 мая в 17:40 Экономика 0 244 Иван Тихонов
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Сегодня, 19 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным заявил о том, что правительство в скором времени завершит работу над общенациональным планом по восстановлению экономики. Глава кабмина добавил, что правительство делает все возможное, чтобы, во исполнение поручения главы государства, к 1 июня представить план действий по нормализации экономической конъюнктуры.

«Мы работу над этими поручениями, в том числе над нормативными актами, необходимыми для реализации предложенного вами нового пакета мер по поддержке людей и экономики, а также национального плана, завершим в ближайшее время и будем готовы вам доложить», — цитируют слова председателя правительства РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 15 мая, на сайте Кремля был обнародован перечень поручений президента по борьбе с последствиями пандемии коронавируса. Среди ключевых пунктов - обеспечение условий для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, а также списание подлежащих начислению за II квартал 2020 года налогов для индивидуальных предпринимателей и налогоплательщиков, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19.
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