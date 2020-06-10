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Сокращенные, но не отмененные: что будет с новогодними выходными?

16 июня в 17:02 Экономика 0 232 Иван Тихонов
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Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов направил на рассмотрение Минтруда законопроект о сокращении выходных дней в новогодний период в 2021 году.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе, текст которого приводят РИА Новости.
Инициатива по сокращению новогодних каникул призвана компенсировать нерабочие дни в 2020 году, объявленные на фоне пандемии коронавируса.

Сенатор указывает на то, что согласно производственному календарю на 2020 год, граждане должны отработать 247 дней, а отдыхать – 118 дней. Из-за ситуации с коронавирусом и с учетом дополнительных выходных - например, по случаю голосования по поправкам в Конституцию 1 июля и парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 24 июня – выходных будет 120 дней, а дополнительных нерабочих – 27 дней.

«Таким образом, уже за первые шесть месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих. Количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%», — указывает г-н Кутепов.
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