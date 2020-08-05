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Нефть снова на коне или Мартовское дежавю
5 августа в 15:26 Экономика 0 162 Иван Тихонов
Сегодня в ходе торгов на лондонской бирже ICE цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 45 долларов за баррель, составив на 11.45 МСК 45.07 долларов. Выше этого показателя стоимость Североамериканской нефти поднималась 9 марта, после чего последовал затяжной обвал на мировом рынке.
Тем временем, стоимость барреля нефти марки WTI с поставкой в сентябре выросла до 42.09 долларов за баррель.
Как отмечают аналитики, удорожание нефти продиктовано постепенным восстановлением спроса на сырье на фоне постепенного снятия ограничительных мер во многих странах мира, пишет РБК. Паче того, Американский институт нефти сообщил о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в США, что стало толчком для роста цен. За неделю запасы нефти в стране сократились на 8.6 млн баррелей.
Между тем, эксперты рынка предупреждают о рисках нового падения цен на «черное золото», поскольку вторая волна коронавирусной инфекции и возобновление карантинных мер кажутся вполне вероятными. Помимо этого, страны ОПЕК+ начали наращивать добычу сырья, согласно ранее утвержденным договоренностям.
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