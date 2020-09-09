Правительство вызвалось финансово поддержать семьи безработных с детьми до 18 лет

В среду, 9 сентября, веб-портал правительства РФ обнародовал текст пояснительной записки к выданному премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлению, в соответствии с которым не имеющие работы родители детей, не достигших 18 лет, кроме пособия по безработице, могут в сентябре рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.



Кабмин считает вышеназванную финансовую поддержку подспорьем нуждающимся в ней семьям в сложный период пандемии Covid-19 (ист.: ТАСС). По мнению членов правительства, это поможет примерно 2,8 млн гражданам указанной категории. Реализациия данной программы будет выполняться за счет 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.



Напомним: в апреле В. Путин анонсировал доплаты внесенным в реестр безработным лицам (3000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 18 лет). Сейчас наибольший размер пособия по безработице в объеме минимума оплаты труда равен 12 130 рублей.