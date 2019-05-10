|
Счетная палата заявила о том, что в 2019 году реальные доходы россиян продолжат снижаться
20 мая в 17:11 Экономика и бюджет 0 138 Васильева Елена
Реальные доходы россиян в текущем году продолжат снижаться в связи с отсутствием у властей намерений оказывать населению монетарную социальную поддержку, сообщили в Счетной палате информагентству ТАСС.
Представитель контрольного ведомства рассказал: «Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года снизились на 2,3%. Для того, чтобы в целом за год был зафиксирован минимальный рост (100,1%), реальные располагаемые денежные доходы населения должны расти во втором – четвертом кварталах темпами не менее 1% за квартал. Однако для того, чтобы выйти на уровень прогнозного показателя, учтенного в расчетах к Федеральному закону № 459-ФЗ (101%), ежеквартальный рост должен быть выше 2% за квартал».
Собеседник агентства также заявил: «С учетом текущих тенденций и принимая во внимание, что в течение 2019 года не ожидается введения новых существенных монетарных мер социальной поддержки граждан, существуют риски сохранения динамики данного показателя в отрицательной области».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
«АвтоВАЗ» отозвал 33 тысячи авто Lada Largus в России из-за проблем тормозной системы20 мая в 16:33 Общество
Внесение компании Huawei в черный список выводит американо-китайскую торговую войну на новый, опасный, уровень20 мая в 16:33 Финансовые рынки
Владимир Зеленский распустил Верховную раду20 мая в 14:44 Внешняя политика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Boeing отчаянно нуждается в возвращении в небо 737 Max: получить международное одобрение будет сложно Кабмин планирует ввести льготы работодателям за сотрудников предпенсионного возраста Перерегистрацию охотничьего оружия можно будет проводить раз в 15 лет Грозит ли российским экономически активным женщинам роботизация? При вузах планируется создать детские комнаты