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Кабмин внес предложение о дополнительном выделении 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям

30 мая в 12:11 Экономика и бюджет 0 181 Васильева Елена
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Правительством РФ внесено предложение увеличить на 4,3 млрд рублей софинансирование из госбюджета региональных социальных доплат к пенсиям. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту поправок в федеральный бюджет текущего года, а также и планового периода 2020-2021 годов. Текст документа размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Внесенный в ГД проект предусматривает выделение дополнительных средств на финансирование госпрограммы «Социальная поддержка граждан» в текущем году на 4,765 млрд рублей. Общий объем финансирования составит 1,38 трлн рублей.

Предполагается выделение, в частности, дополнительных 4,343 млрд рублей для софинансирования «расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии».

Также планируется дополнительно направить 362 млн рублей на выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД РФ, в частности, для оплаты летнего оздоровления. Вырастет также на 70 млн рублей субсидирование фонда «Центр защиты прав граждан», 42,9 млн рублей будут дополнительно выделены на оплату проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС РФ пенсионеров таможенных органов, еще 400 тысяч рублей будут выделены на оплату членского взноса в Международную ассоциацию соцобеспечения.
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