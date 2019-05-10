Пенсии от НПФ граждане смогут получать по старому пенсионному возрасту

Заключившие с 1 января текущего года договор о пенсионном обеспечении с НПФ граждане смогут получить выплаты согласно старых условий: женщины с 55 лет, а мужчины – с 60. Об этом написала сегодня газета «Известия», ссылаясь на слова председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, а также на текст соответствующего проекта закона.



Граждане, по своему усмотрению, могут устанавливать и более высокий возраст начала пенсионных выплат, однако не превышающий вновь установленный – 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Определенные группы граждан, например, работающие на Крайнем Севере, смогут получать пенсионные выплаты даже раньше 55- и 60-летнего возраста.



Аксаков рассказал «Известиям», что в Думу законопроект внесут до конца текущего месяца, а принят он может быть до конца весенней сессии, то есть до 28 июля. В ЦБ РФ полностью поддержали нормы законопроекта. Закон может вступить в силу уже до конца текущего года.