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Кудрин: повышение уровня пособия по уходу за ребенком поможет бороться с бедностью
18 июня в 18:48 Экономика и бюджет 0 121 Васильева Елена
Правительственная инициатива об увеличении пособия по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет до регионального уровня прожиточного минимума поможет в борьбе с бедностью по стране, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев внес предложение о повышении уровня пособия по уходу за ребенком для тех семей, чьи доходы ниже установленного уровня.
Кудрин сказал журналистам: «По-моему, это абсолютно правильное направление. Это в том духе, в котором я говорю, это конкретно может способствовать снижению бедности».
Он также добавил, что все параметры данной меры должны быть проработаны, поскольку «у регионов фактически для этого ресурсов сейчас нет».
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