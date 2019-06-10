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Размер пособия на детей от полутора до трех лет уровняют с региональным прожиточным минимумом ребенка
19 июня в 13:40 Экономика и бюджет 1 226 Васильева Елена
Размер пособия на детей от полутора до трех лет уравняют с размером регионального детского прожиточного минимума, составляющего на данный момент в среднем 10 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
В ходе III Форума социальных инноваций регионов министр сказал: «Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка».
Накануне в ходе совещания, посвященного реформированию системы компенсационных выплат по уходу за детьми, премьер-министр России Дмитрий Медведев внес предложение повысить пособия на детей от полутора до трех лет до уровня детского прожиточного минимума в регионах по принципу адресности. Он считает необходимым определить механизмы данных выплат.
По итогам совещания премьер дал поручения ряду ведомств для повышения данного вида выплат и отработки механизма их выполнения. По словам главы кабмина, речь идет «об историческом пособии, очень маленьком, в 50 рублей», которое на данный момент выплачивается семьям с детьми от полутора до трех лет. Медведев напомнил, что введенная 25 лет назад в качестве временной компенсации мера ни разу не индексировалась.
В текущем году максимальный размер прожиточного минимума на ребенка выплачивается в Чукотском автономном округе, и составляет 22 тыс. рублей, минимальный – чуть выше 8,1 тыс. рублей – в Белгородской области.
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По мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, такая инициатива поможет бороться с бедностью. По моему мнению, данное решение только поможет изменить статистику по семьям с детьми, находящимися за чертой бедности (напомню, со слов вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, около 51% семей с детьми находятся за чертой бедности). Конечно, это не означает, что данная инициатива не является нужной и своевременной, но, на мой взгляд, ее одной совершенно недостаточно для изменения финансовой ситуации семей с детьми в целом.
Кроме того, как утверждает Росстат, в 2018 году смертность в России превысила рождаемость. Не нужно быть специалистом-аналитиком финансовой сферы, чтобы увидеть однозначную связь между бедностью и низкой рождаемостью. Поэтому, для решения этих двух тесно связанных проблем необходим целый комплекс мер финансового и социального характера для поддержания семей с детьми, родителей, прежде всего, матерей. Это такие меры, как всевозможные льготы и квоты на получение высшего образования, бесплатное питание, гарантированное качественное медицинское обслуживание, отдых, занятия спортом и т.д. и т.п.
Кроме того, здесь будет недостаточно единоразовых или краткосрочных выплат. Только, хочу подчеркнуть, только поддержание семей (особенно многодетных) до достижения детьми совершеннолетнего возраста может помочь стране в решении обозначенных проблем.