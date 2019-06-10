Размер пособия на детей от полутора до трех лет уровняют с региональным прожиточным минимумом ребенка

Размер пособия на детей от полутора до трех лет уравняют с размером регионального детского прожиточного минимума, составляющего на данный момент в среднем 10 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил глава Минтруда Максим Топилин.



В ходе III Форума социальных инноваций регионов министр сказал: «Это будет прожиточный минимум ребенка региональный, точно такой же, который установлен сейчас на первого ребенка».



Накануне в ходе совещания, посвященного реформированию системы компенсационных выплат по уходу за детьми, премьер-министр России Дмитрий Медведев внес предложение повысить пособия на детей от полутора до трех лет до уровня детского прожиточного минимума в регионах по принципу адресности. Он считает необходимым определить механизмы данных выплат.



По итогам совещания премьер дал поручения ряду ведомств для повышения данного вида выплат и отработки механизма их выполнения. По словам главы кабмина, речь идет «об историческом пособии, очень маленьком, в 50 рублей», которое на данный момент выплачивается семьям с детьми от полутора до трех лет. Медведев напомнил, что введенная 25 лет назад в качестве временной компенсации мера ни разу не индексировалась.



В текущем году максимальный размер прожиточного минимума на ребенка выплачивается в Чукотском автономном округе, и составляет 22 тыс. рублей, минимальный – чуть выше 8,1 тыс. рублей – в Белгородской области.