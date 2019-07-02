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В Счетной палате не поддержали проект закона о предоставлении жилищных субсидий многодетным семьям в сельской местности
1 июля в 18:52 Экономика и бюджет 0 150 Васильева Елена
В Счетной палате отказались поддерживать предложенный депутатом ГД от фракции ЛДПР Александром Шериным законопроект о предоставлении жилищных субсидий для проживающих в сельской местности многодетных семей, которым предусматриваются дополнительные дотации на улучшение жилищных условий семьям с семью и более детьми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении пресс-службы сказано: «Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточного обоснования выбора конкретной категории граждан для новой меры поддержки (семьи с семью детьми, постоянно проживающие в сельской местности). Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод об актуальности и масштабах рассматриваемой проблемы, а также об обоснованности предлагаемого механизма ее урегулирования и социально-экономических последствий».
В Счетной палате также отметили отсутствие необходимости принимать отдельный закон о государственной поддержке семей, поскольку уже работает федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих детей». Он предполагает возможность использования средств маткапитала для погашения основного долга либо процентов по займам или кредитам, взятым для покупки или строительства жилья, включая ипотеки.
Предложенный депутатом ГД Госдумы от фракции ЛДПР Александром Шериным законопроект «О жилищных субсидиях многодетным семьям» предусматривает выплаты субсидий на улучшение жилищных условий семьям с семью и более детьми, проживающим в сельской местности. Реализация данного проекта, по расчетам Счетной палаты, потребует выделить из федерального бюджета дополнительно 25,3 млрд рублей.
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