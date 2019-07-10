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Заморозка накопительной части пенсий может быть продлена на 2022 год

16 июля в 10:53 Экономика и бюджет 0 211 Васильева Елена
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В материалы Минтруда о главных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год, а также плановый период 2021 – 2022 годов включено предложения Минфина РФ о продлении на 2022 год заморозки накопительной части пенсий. Однако бюджет будет окончательно сверстан, учитывая наличие и отсутствие данного проекта закона Минфина. Об этом сообщила информагентству ТАСС пресс-служба Минтруда РФ.

В Минтруде сообщили: «В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении «моратория» на 2022 год. Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России. Относительно того, разрабатывается ли проект федерального закона о продлении «моратория» на 2022 год, просим обращаться в Минфин России».

В министерстве также напомнили о введенном на 2014 – 2021 годы запрете формирования средств пенсионных накоплений из отчислений от страховых взносов в ПФР.

В Минтруде добавили: «При этом такие страховые взносы, уплачиваемые работодателями за своих работников, в полном объеме перенаправлены на финансирование страховых пенсий. Решения о введении «моратория» предусмотрены отдельными законодательными актами, проекты которых разрабатывал и сопровождал Минфин России».
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