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Работающих пенсионеров с 1 августа ожидает прибавка к пенсии
31 июля в 14:04 Экономика и бюджет 0 140 Васильева Елена
С 1 августа начнется ежегодная корректировка пенсии работающим пенсионерам, которая коснется около 14 млн. россиян. Максимальная сумма прибавки - 261 рубль. Об этом информагентству ТАСС сообщила сегодня пресс-служба Пенсионного фонда России.
В ПФР рассказали: «С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года, то есть 261,72 рублей. Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров».
В фонде уточнили, что в бюджете ПФ предусмотрено на эти цели 10,6 млрд. рублей.
В пресс-службе также добавили: «Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями». По данным фонда, будет сделан перерасчет пенсионных накоплений около полумиллиону граждан, включая 29,6 тыс. получателей срочных выплат, а также 73,4 тыс. получателей накопительных пенсий.
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