Диетологи предлагают формирование потребительской корзины согласно гендерного признака

Федеральным исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовлен проект формирования набора продуктов питания для потребительской корзины согласно гендерного признака и возраста граждан. Текст документа уже согласовали с Роспотребнадзором и Минздравом, сообщил сегодня информагентству ТАСС главный диетолог Минздрава, научный директор Центра, академик РАН Виктор Тутельян.



Он сказал: «В настоящее время подготовлен проект по заданию Минтруда. Согласованный, поддержанный Минздравом и Роспотребнадзором. Проект базовых наборов пищевых продуктов для питания различных групп населения».



Тутельян также пояснил, что в отличие от формировавшихся ранее минимальных наборов продуктов в потребительской корзине, уже сформирован полностью отвечающий физиологическим потребностям человека базовый набор. Он добавил: «Но не в усредненном виде, а дифференцированный по возрасту, полу. Отдельно дети, отдельно - люди пожилого, старческого возраста».



Диетолог заявил, что новый рацион будет полностью соответствовать принципу удовлетворения физиологической потребности в энергии различных групп населения. Целью проекта, по его словам, является увеличение продолжительности жизни граждан. Тутельян отметил: «В настоящее время и государство, и руководство государства понимают, что один из наиболее эффективных рычагов - это улучшение питания и создание условий для этого. Поэтому такое задание, и мы выходим на новый уровень».



Потребительская корзина является минимальным набором продуктов питания, обеспечивающих здоровье и жизнедеятельность человека. Прожиточный минимум рассчитывается исходя из ее состава, а на его основе устанавливается минимальный размер оплаты труда. В прожиточном минимуме учтены также обязательные ежемесячные сборы и платежи.