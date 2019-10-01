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Затраты на лекарственные препараты для онкобольных увеличены
2 сентября в 15:31 Экономика и бюджет 0 154 Васильева Елена
Закупки лекарственных препаратов для онкобольных в российских медицинских учреждениях возросли вдвое. Об этом, ссылаясь на исследования аналитиков DSM Group, сообщает гаазета «Известия».
Издание сообщает о том, что за I полугодие российскими больницами бил приобретены медикаменты на сумму 35,9 млрд рублей, тогда как в 2018 году было потрачено 17,7 млрд рублей.
У3точняется также, что затраты на закупку значительно возросли, в то время как количество закупаемых препаратов увеличилось несильно.
Наиболее популярными противоопухолевыми препаратами являются, по данным издания, «Гертикад», на закупку которого потрачено 2,2 млрд рублей, «Авегра», с затратами в 1,9 млрд рублей, а также «Китруда», на который затрачено 1,7 млрд рублей.
Реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» началась с января текущего года. Им предусматривается, в том числе, и материальное обеспечение онкологическим больным медицинской помощи. Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» является частью нацпроекта «Здравоохранение».
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