Счетной палатой выявлены нарушения исполнения бюджета за прошлый год на 426 млрд рублей

Объем выявленных при проведении проверки исполнения бюджета за прошедший год нарушений составляет 426,2 млрд рублей. Об этом сказано в отчете Счетной палаты.



В отчете сказано: «Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%».



Согласно данных ведомства, наибольший объем нарушений был выявлен при освоении средств федерального бюджета и оказании населению услуг государственными учреждениями - 73,6 млрд рублей, а также при госзакупках - 18,7 млрд рублей.



Также были выявлены нарушения в отражении фактов хозяйственной жизни на сумму 308 млн рублей и использовании выделенных из федерального бюджета средств без достижения социально-экономических результатов в объеме 9,1 млн рублей. Объем других нарушений, выявленных Счетной палатой, составляет 16,4 млн рублей.