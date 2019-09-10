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Счетной палатой выявлены нарушения исполнения бюджета за прошлый год на 426 млрд рублей

Сегодня в 11:18 Экономика и бюджет 0 88 Васильева Елена
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Объем выявленных при проведении проверки исполнения бюджета за прошедший год нарушений составляет 426,2 млрд рублей. Об этом сказано в отчете Счетной палаты.

В отчете сказано: «Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом общая сумма выявленных нарушений уменьшилась на 121,1 млрд рублей, или на 22,1%».

Согласно данных ведомства, наибольший объем нарушений был выявлен при освоении средств федерального бюджета и оказании населению услуг государственными учреждениями - 73,6 млрд рублей, а также при госзакупках - 18,7 млрд рублей.

Также были выявлены нарушения в отражении фактов хозяйственной жизни на сумму 308 млн рублей и использовании выделенных из федерального бюджета средств без достижения социально-экономических результатов в объеме 9,1 млн рублей. Объем других нарушений, выявленных Счетной палатой, составляет 16,4 млн рублей.
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