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В 2020 году сумма маткапитала будет увеличена до 466,6 тысяч рублей
Сегодня в 12:50 Экономика и бюджет 0 230 Васильева Елена
Российское правительство проиндексирует материнский капитал в следующем году на 3,8%. Сумма выплат составит 466 тыс. 617 рублей.
Об этом в ходе сегодняшнего заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Она сказала: «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года».
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