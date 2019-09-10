В 2020 году сумма маткапитала будет увеличена до 466,6 тысяч рублей

Российское правительство проиндексирует материнский капитал в следующем году на 3,8%. Сумма выплат составит 466 тыс. 617 рублей.



Об этом в ходе сегодняшнего заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Она сказала: «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года».