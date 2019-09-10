Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%

В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала сегодня в ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.



Она сказала: «В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. В свою очередь размеры социальных пенсий будут увеличены на 7%».