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Страховые пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,6%
Сегодня в 13:08 Экономика и бюджет 0 232 Васильева Елена
В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова рассказала сегодня в ходе заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Она сказала: «В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%. В свою очередь размеры социальных пенсий будут увеличены на 7%».
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