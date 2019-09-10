Голикова: на финансирование детских пособий в 2020 году будет выделено 150 млрд рублей

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-22 годов предусмотрено на повышение выплат пособий по уходу за детьми до тех лет практически 75 млрд рублей. Общий объем ассигнований из бюджета на данный вид выплат составит в 2020 году практически 150 млрд рублей. Об этом сегодня сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве.



Она сказала: «Теперь у нас ежемесячные денежные выплаты будут платиться с 1 января 2020 года [семьям с детьми в возрасте] до трех лет. Соответственно, на эти цели в бюджете предусмотрено почти 75 млрд рублей. Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели оценивается в почти 150 млрд рублей».



Голикова заявила, что ежемесячные выплаты в сумме 12 тысяч рублей будут осуществляться в течение всего срока отпуска по уходу за ребенком. Она добавила: «Одновременно критерий нуждаемости семьи увеличен до двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения».



Вице-премьер напомнила, что по поручению президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» были внесены изменения, связанные с продлением срока выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка с полутора до трех лет.