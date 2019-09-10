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Медведев: федеральный бюджет на ближайшие три года будет профицитным

Сегодня в 15:14 Экономика и бюджет 0 102 Васильева Елена
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что бюджет ближайшей трехлетки будет профицитным.

Глава кабмина, открывая заседание правительства, сказал: «Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет».

Медведев подчеркнул, что в процессе проработки параметров бюджета РФ в учет принималась нестабильность на глобальных рынках, сохранялся также механизм бюджетного правила, позволяющий снизить влияние внешних факторов и обеспечить запас прочности. Премьер сказал: «Понятно, что события могут происходить любые. Сейчас лихорадит нефтяной рынок из-за того, что случилось в Саудовской Аравии, поэтому, несмотря на довольно высокие цены на энергоресурсы, мы зафиксировали цену отсечения на уровне $42,4 за баррель марки Urals в 2020 году». Он также уточнил, что в Фонде национального благосостояния будут аккумулироваться дополнительные доходы.

Самые дискуссионные вопросы проекта федерального бюджета обсудили в ходе предшествующих отраслевых совещаний, уточнил Медведев. Он сказал: «До 1 октября бюджетный пакет должен быть направлен в Государственную думу».

По словам премьера, Министерством экономического развития были разработаны три сценария развития социально-экономической сферы. Медведев сказал: «Понятно, при формировании бюджета мы, как обычно, опираемся на консервативные вещи, но в целом исходим из того, что нужно стремиться к выполнению целевого сценария».

Он также отметил, что бюджет на 2020-2022 годы в первую очередь ориентирован на социальные нужды. Глава правительства отметил: «При подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован - это важнейшее направление. Деньги, которые идут на социальную поддержку – на развитие образования, здравоохранения, культуры - это по-прежнему основная расходная часть бюджета».

Медведев напомнил, что федеральный бюджет направлен на достижение обозначенных в указе президента России национальных целей развития.
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