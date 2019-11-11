Силуанов: необходимо ужесточить контроль за неисполнением расходных обязательств федерального бюджета

В Минфине согласились с необходимостью ужесточения ответственности и контроля над финансовым неисполнением расходных обязательств бюджета РФ. Такое заявление сделал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на вопросы депутатов в ходе обсуждения поправок к федеральному бюджету на текущий год.



Депутат от КПРФ Михаил Щапов заявил, что согласно данным Счетной палаты объем невыполненных расходных обязательств может составить в текущем году 1 трлн рублей. Депутат отметил: «Сумма неисполненных расходов постоянно растет. По итогам 2016 года неисполненные расходы составляли 220 млрд рублей, а в 2018 году – уже почти 800 млрд. Мы видим, что обязательства не исполняются перед гражданами систематически и с полным пониманием последствий».



Силуанов считает, что усиление контроля со стороны парламента является правильным решением. Он указал: «Согласен с необходимостью усиления контроля за реализацией тех ассигнований, тех задач, которые поставлены в программу, и, соответственно, ответственности за неисполнение, в том числе и финансового неисполнения тех обязательств, которые заложены на реализацию этих программ».



Министр финансов пояснил: «С другой стороны хочу сказать, что это неисполнение – это следствие и более жесткого контроля по отношению к деньгам, которые предусмотрены в бюджете. Потому что, если раньше исполнение достигалось чем - авансы, авансы предприятиям, авансы учреждениям, в бюджете нет денег, все деньги направлялись на счета коммерческих банков, коммерческих организаций. Такое вам исполнение нужно? Нет. Нам нужны новые объекты, нам нужны новые мощности, новые школы, больницы и так далее. Так вот казначейское исполнение бюджета как раз следит за тем, чтобы деньги вовремя, в срок, и только на определенные задачи направлялись, и за выполненную работу».



Силуанов, при этом, отметил, что ужесточение контроля за средствами приводит, зачастую, к тому, что «часть денег не исполняется». Он сказал: «Это плохо, эту ситуацию тоже надо изменить». Чиновник также подчеркнул намерения правительства «более жестко относиться к тем, кто так спустя рукава работают с теми задачами, которые стоят в программах, бюджетах».



В заключение министр сказал: «Согласен с необходимостью ужесточения контроля, в том числе и парламентского».