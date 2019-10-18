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Аналитики подсчитали, сколько россияне заплатят в 2019 году в качестве обязательных платежей

3 декабря в 16:52 Экономика и бюджет 0 354 Иван Тихонов
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Аналитики компании «БКС Премьер» обнародовали исследование, главная тема которого – обязательные платежи граждан. Как показали результаты, по итогам 2019 года доля обязательных платежей (на оплату налогов, коммунальные расходы, погашение кредитов) превысит 15%. В стоимостном выражении россияне потратят 9.3 трлн рублей, что на 10% больше, нежели было потрачено на обязательные платежи по итогам 2018 года.

Специалисты «БКС Премьер» указывают на то, что рост доли обязательных платежей оказывает давление на благосостояние домохозяйств. Доля расходов на погашение кредитов в текущем году вырастет до 10.4% с прошлогодних 9.6%, а на оплату налогов и «коммуналки» - снизится до 4.9% с 5%, пишут «Известия». При этом прогнозированный рост номинальных располагаемых доходов россиян в текущем году, скорректированный на инфляцию, по мнению экспертов, не превысит 1%.
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