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Цена всероссийского голосования – 14,6 миллиардов

Сегодня в 12:42 Экономика и бюджет 0 129 Карина Мелова
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В ходе собрания 4 марта Центральная избирательная комиссия Российской Федерации определила порядок распределения средств, выделенных из государственного бюджета на организацию и обеспечение всероссийского голосования по проекту закона о внесении изменений в Конституцию.

В соответствии с постановлением ЦИК, подведомственные избирательные комиссии субъектов РФ получат 14 млрд 625 млн рублей на организацию и проведение общероссийского голосования.

Помимо этого, Центризбирком перечислит 110 млн рублей федеральным органам исполнительной власти, которые заведуют консульствами и воинскими частями, с целью обеспечения избирательных участков вне России. Выполнение своих обязанностей в процессе общероссийского голосования ЦИК оценил в 80 млн рублей.

До этого Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ, озвучивал цифру 14,8 млрд рублей в качестве суммы, выделенной из бюджета на всероссийское голосование 22 апреля 2020 года.
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