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Новый антирекорд: нефть марки WTI продолжает обесцениваться

30 марта в 10:47 Экономика и бюджет 0 293 Иван Тихонов
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По состоянию на 01.40 МСК, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 8.52% и показала 18-летний антирекорд. В последний раз баррель этого вида нефти опускался ниже 20 долларов США в 2002 году. Сегодня баррель был оценен в 19.98 долларов, пишут РИА Новости. Уже к 07.23 МСК стоимость барреля нефти WTI преодолела отметку в 20 долларов, прибавив 4.46%.

В то же время июньские фьючерсы нефти марки Brent снизились на 4.26%, до 26.76 долларов США.

Напомним, резкое удешевление стоимости «черного золота» произошло 9 марта, после того как страны ОПЕК+ не смогли договориться о продлении действия сделки по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия заявила о желании нарастить добычу сырья до 12 млн баррелей в сутки, а также вывести на рынок запасы. Эти заявления обвалили рынок на рекордные 30%.
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