Нефть марки Urals упала до новой ценовой отметки

По данным агентства Argus, 1 апреля цена 1 барреля нефти марки Urals в Северо-Западной Европе на условиях поставки Cost Insurance and Freight в Роттердам опустилась до минимума с марта 1999 года – 10.54 долларов. Цена 1 барреля российской нефти в Средиземноморье с поставкой в итальянскую Аугусту аналогично упала до минимума с весны 1999 года – 12.79 долларов.



Из-за снижения цен формульная расчетная цена на Urals — Argus Free in pipe Западная Сибирь с 30 марта остается отрицательной. Она рассчитывается как нетбэк средней стоимости российской нефти на условиях поставки Cost Insurance and Freight в Роттердаме и Аугусте с учетом доставки из Нижневартовска — крупнейшего центра нефтедобычи. К этой котировке привязаны цены на большую часть российской нефти. Отрицательное значение этой котировки означает, что стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили стоимость, по которой нефть сорта Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, рассказали эксперты РБК.



Аналитики уже прогнозируют, что по такой цене компаниям не выгодно будет продавать нефть в Европе. Паче того, бюджет практически не получит доходов от нефтяных налогов. При стоимости нефти марки Urals в 15 долларов за баррель бюджет потеряет нефтегазовые доходы, поскольку экспортная пошлина на нефть обнуляется, а НДПИ сокращается в несколько раз, пишет РБК.



Напомним, резкое падение цен на нефть в начале марта было спровоцировано не продлением сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти более чем на 25% в течение года. По информации Интерфакса со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК, Россия в I квартале текущего года нарастила добычу на 0.7%.