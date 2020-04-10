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Свершилось: страны ОПЕК+ заключили новую сделку по нефти

Сегодня в 11:00 Экономика и бюджет 0 196 Иван Тихонов
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Пресс-служба Минэнерго РФ в субботу вечером заявила о том, что страны ОПЕК+ по итогам видеоконференции заключили новую сделку по нефти. Договор стран-участниц картеля (23 страны) и стран, не входящих в него (США и Канада), предполагает сокращение добычи нефти на 9.7 млн баррелей в сутки – рекордное сокращение добычи за всю историю. Договор будет действовать 2 года в период с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.

При этом рекордный показатель сокращения добычи нефти запланирован только на 2 месяца: май и июнь. Далее, в течение второго полугодия 2020 страны ОПЕК+ сократят добычу на 7.7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года – на 5.8 млн баррелей в сутки.

Страны большой двадцатки намерены сократить добычу на 3.7 млн баррелей в сутки, ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт согласились на сокращение в 2 млн баррелей в сутки, пишет РБК. В Минэнерго сообщили, что в рамках договоренностей РФ должна сократить суточную добычу на 2.5 млн баррелей. По словам корреспондента Energy Intelligence со ссылкой на источники, общий объем сокращения добычи нефти может достигнуть 19 млн баррелей в сутки.

«Такой ситуации не было никогда — три года назад предложение превышало спрос на 3 млн баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 млн баррелей из-за падения спроса», — заявил российский министр энергетики Александр Новак (слова министра приводятся в сообщении Минэнерго). Министр добавил, что очень важно объединить усилия не только стран ОПЕК+, но и других государств-производителей, в том числе из большой двадцатки.

Напомним, падение спроса на нефть стало ответом на распространение коронавируса. Переизбыток предложения на рынке спровоцировал рекордное снижение цен на «черное золото». «Пострадавшим» от снижения цен оказался и российский рубль, который, впрочем, идет по пути восстановления.
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