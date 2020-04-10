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Эксперты подсчитали, какой ущерб экономике может нанести коронавирус

16 апреля в 12:20 Экономика и бюджет 0 183 Иван Тихонов
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Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) обнародовали макроэкономический прогноз на 2020 год. Согласно оценкам НРА, суммарный ущерб для наиболее пострадавших отраслей экономики от пандемии коронавируса может достичь 17.9 трлн рублей. Паче того, потенциально невостребованными на рынке труда могут стать до 15.5 млн человек.

По оценкам экспертов, максимальные финансовые потери от ограничительных мер ожидают гостиничный бизнес и предприятия общественного питания. К наиболее затронутым коронавирусом сферам также относятся предоставление услуг, организация досуга и развлечений, производство обуви и одежды, деятельность в области спорта и культуры.

Меньше всего пострадают от режима самоизоляции такие отрасли, как производство продуктов питания, производство табака, лесное и сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых. Учитывая прогнозы, в НРА ожидают предоставления дополнительных мер поддержки отраслям для быстрого выхода экономики из кризиса, пишут «Известия».

Вдобавок, специалисты НРА обнародовали три сценария развития событий и их последствий для экономики страны. Так, благоприятный сценарий, вероятность которого оценена в 15%, предусматривает рост ВВП России по итогам текущего года на 0.4-0.7% и повышение зарплат на 0.3-0.6%. При этом курс доллара будет колебаться в пределах 75-80 рублей, а инфляция вырастет до 6.2-6.5%.

Пессимистичный сценарий, вероятность которого оценена в 30%, предусматривает падение экономики до -7.15 ВВП по итогам года и переход к росту только к 2024 году. Курс доллара может вырасти до 100-103 рублей, а инфляция достигнет 9.2%.

Базовый сценарий, вероятность которого оценивается в 50%, предполагает спад до 3.3% ВВП, курс доллара в пределах 85-90 рублей, инфляцию на уровне 7.2-7.3%, и сокращение зарплат на 3-3.2%.
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