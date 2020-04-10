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Российский бюджет может недосчитаться 5.6 трлн рублей в 2020 году – «Известия»
Сегодня в 11:51 Экономика и бюджет 0 145 Иван Тихонов
Дефицит федерального бюджета в текущем году может достигнуть 5.6 трлн рублей, несмотря на ранее прогнозируемый профицит в 900 млрд рублей. При базовой для расчетов доходов бюджета стоимости нефти в 20 долларов за баррель поступления в казну составят 15.2 трлн рублей, при этом расходы бюджета прогнозируются на уровне 20.8 трлн рублей. Такими расчетами с «Известиями» поделился источник, близкий к правительству.
По его словам, в финансировании дефицита бюджета будут задействованы несколько источников: 2 трлн рублей планируется выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ), 1 трлн рублей – из дополнительных источников, а остальные средства будут заняты на рынке (1.7 трлн рублей - на внутреннем рынке, 207 млрд рублей – на внешнем).
В Минфине «Известиям» сообщили, что обновленная версия макропрогноза, учитывая новые реалии, разрабатывается МЭР и пока не представлена официально. Ранее глава Минфина Антон Силуанов прогнозировал увеличение расходов бюджета на 1 трлн рублей, а также указывал на риски недополучения нефтегазовых доходов и налогов в объеме свыше 1 трлн рублей. По его расчетам, при цене нефти в 20 долларов за баррель из ФНБ будет выделено 2 трлн рублей в текущем году.
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