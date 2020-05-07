Еврокомиссия сообщает о «двойном ударе» по ВВП России

Еврокомиссия обнародовала обновленный прогноз по экономической ситуации в России на 2020 год. Так, аналитики ЕК констатируют «двойной удар» по российской экономике в виде падения цен на нефть и сокращения внутреннего потребления, спровоцированного ограничительными мерами, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции.



На этом фоне объем ВВП по итогам текущего года может сократиться на 5%, тогда как еще осенью 2019 года эксперты ЕК прогнозировали слабый рост в 1.4% годовых, пишет РБК. Паче того, 5-процентное сокращение – практически вдвое больше падения, зафиксированного в 2015 году (2.3%), после введения санкций Запада и предыдущего обвала глобальных цен на черное золото.



Сокращение объемов ВВП эксперты также связывают со снижением экспортных цен на сырьевые товары и сокращением спроса на импортные товары.



Тем временем, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе интервью газете «Ведомости» сделал свой прогноз относительно ВВП в 2020 году. Так, по эго прогнозам дефицит бюджета РФ может достигнуть 4% ВВП. Причем за базовый сценарий Минфин взял сокращение ВВП на 5% в текущем году.



«Доходы бюджета будут примерно на 4 триллиона рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1.5 триллиона нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 триллионов ненефтегазовых. Дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы», — заявил министр.