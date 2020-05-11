В марте ввоз иностранной валюты в РФ увеличился в разы

Ввоз долларов США в РФ в марте 2020 года увеличился в 9.6 раз по сравнению с февралем. Так, российские банки ввезли порядка 5 млрд долларов. Это рекордный показатель за последние 6 лет, оценили аналитики РБК. Одновременно с этим кредитные организации ввезли втрое больше европейской валюты (евро) в марте, нежели было завезено в феврале – около 1 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Регулятор отмечает, что в апреле текущего года он потратил на поддержку российского рубля рекордную сумму валюты с начала интервенций – свыше 222 млрд долларов США. В марте на фоне рекордного падения цен на нефть ЦБ принял решение о начале упреждающих продаж валюты. Продажа валюты осуществлялась в рамках бюджетного правила с учетом цены на нефть и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Напомним, в начале марта 2020 года стоимость нефти существенно упала. Этому послужили 2 фактора: срыв договоренностей по продлению сделки ОПЕК+ и пониженный спрос на сырье на фоне пандемии коронавируса. Впрочем, в апреле странам-участницам ОПЕК+ удалось договориться о сокращении объемов добычи нефти, за чем последовала стабилизация цен на «черное золото».