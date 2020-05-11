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Эксперты прогнозируют низкую стоимость нефти в перспективе пяти лет
27 мая в 12:26 Экономика и бюджет 4 262 Иван Тихонов
Рейтинговое агентство НКР обнародовало обзор «Рынок нефти на распутье», в котором делает свои прогнозы по развитию рынка до 2025 года. По мнению аналитиков, в перспективе пяти лет нефтяной рынок будет находиться в кризисе, а риски новых обвалов будут сохранены.
В НКР прогнозируют развитие четырех возможных сценариев после окончания действия сделки по сокращению добычи нефти: «Свободная конкуренция», «Продление ОПЕК+», «Глобальное соглашение» и «Два рынка», пишет РБК. Первый сценарий предполагает, что цены на нефть будут устанавливаться в соответствии с рыночными механизмами (если страны не продлят соглашение). Средняя стоимость сырья будет колебаться в пределах 30-40 долларов. Выручка от экспорта российской нефти и нефтепродуктов может снизиться на 44–50%, до 94–125 млрд долларов. Это, по мнению НКР, самый вероятный сценарий развития событий.
Второй сценарий предусматривает продление сделки по нефти, что простимулирует рост спроса, но удовлетворять его будут в основном государства, не входящие в соглашение. Средняя стоимость сырья составит 45-50 долларов, а отечественный среднегодовой экспорт сократится до 135-145 млрд долларов.
Согласно третьему сценарию, ОПЕК+ расширится, средняя стоимость сырья достигнет уровней 50-55 долларов, а отечественный среднегодовой экспорт составит 160-170 млрд долларов в год. По мнению аналитиков, для России это самый выгодный сценарий.
Сценарий «Два рынка» предполагает, что США полностью откажутся от участия в соглашении и начнут субсидировать собственных нефтепроизводителей. Средняя стоимость нефти на мировом рынке составит 25–30 долларов, в США она будет составлять 50–55 долларов. Это самый невыгодный для РФ сценарий, поскольку выручка страны от экспорта нефти и нефтепродуктов может снизиться до 75–94 млрд долларов, предупреждают эксперты.
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По Вашему мнению, какой сценарий наиболее вероятен на рынке нефти в перспективе нескольких лет?
На мой взгляд, прогнозировать цены на нефть с перспективой на несколько лет – дело неблагодарное, так как по большому счету цены на нефть, помимо мирового спроса-предложения, в том числе зависят и от стратегии крупных фондов, торгующих фьючерсными контрактами на эталонные сорта марок Brent и WTI. И при возникновении негативного новостного фона и смены настроений на глобальных фондовых рынках игроки мгновенно фиксируют «длинные» позиции в своих портфелях, оказывая давление на стоимость сырья. В свою очередь, стоит отметить, что с развитием рынка производных инструментов фьючерсные контракты на нефть стали весьма популярны у крупных биржевых игроков, и со временем объемы сделок по ним стали кратно превышать объемы по сделкам с физической нефтью, которая поставляется производителями на мировой рынок. Таким образом, нефтяные фьючерсные контракты уже давно стали финансовыми инструментами, которые зачастую торгуются, исходя из складывающейся конъюнктуры на мировых биржах, нежели по законам реальной экономики. Ярким примером тому являются недавние события, происходившие с контрактом на нефть марки WTI, где из-за ребалансировки портфеля крупнейшим нефтяным ETF фондом USOF, цены на нефть впервые за всю историю торгов ушли в отрицательную область. На данном этапе рост нефтяных котировок, помимо соглашения ОПЕК+, поддерживается информацией о том, что спрос на «черное золото» в Китае постепенно возвращается к уровням, которые были до короновируса. По заявлению генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, мировое сокращение добычи нефти идет быстрыми темпами, о чем красноречиво свидетельствуют данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым, число действующих нефтяных буровых установок в Соединенных Штатах снижается десятую неделю подряд, достигнув минимумов июля 2009 года. И в том случае, если мировые экономики, поддерживаемые беспрецедентными вливаниями ликвидности со стороны центробанков, будут более быстрыми темпами выходить из коронавирусной комы, цены на нефть уже до конца 2020 года могут вырасти к отметкам $45-49, а в 2021 году превысить уровень $60.
По Вашему мнению, какой сценарий наиболее вероятен на рынке нефти в перспективе нескольких лет?
Вряд ли стоит говорить об оптимистичном развитии событий с точки зрения роста цены на нефть. Скорее всего стоит ожидать сценария «Свободной конкуренции». Еще не закончилась первая волна пандемии коронавирусной инфекции, а мир уже ожидает вторую. Однако коронавирус и договоренности ОПЕК+ - это факторы краткосрочной и среднесрочной перспективы. Помимо этого существуют и другие, долгосрочные факторы, за счёт которых будет держаться низкая цена на нефть. Например, разработка и активное использование энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. Кроме того, следует брать в расчет выход на рынок новых игроков, например Венесуэлы.
По Вашему мнению, какой сценарий наиболее вероятен на рынке нефти в перспективе нескольких лет?
Скорее всего до конца года цена на нефть будет достаточно низкой и вряд ли превысит 35$ за баррель. Затем цена пусть и медленно, но все-таки начнет расти. К факторам, способствующим увеличению спроса на нефть, а, следовательно, влияющим на рост цены можно отнести следующее. Во-первых, выход из вынужденной рецессии промышленности, транспорта, строительства и других сфер бизнеса. Во-вторых, снижение запасов нефтетрейдеров, которые они сделали в апреле в период резкого падения нефтяных цен. Однако, в долгосрочной перспективе цена на нефть не будет высокой, во всяком случае она не достигнет того уровня, который был до мирового экономического кризиса 2008 – 2009 гг.
По Вашему мнению, какой сценарий наиболее вероятен на рынке нефти в перспективе нескольких лет?
Можно предположить, что наиболее вероятное развитие событий будет где-то между сценариями «Продление ОПЕК+» и «Два рынка». Нужно исходить из того, что США не пойдут на целенаправленное снижение своей добычи. Штаты, став крупнейшим производителем нефти, впервые за семь десятилетий выступают как нетто-экспортёр «чёрного золота». Превышение экспорта над импортом в феврале 2020 г. составляло 0,8 барр/сутки. Нефтяная отрасль стала достаточно значимой в экономике. Её поддержка может выступать как важная часть экономической политики страны. При этом антимонопольное законодательство не позволяет искусственно договариваться о сокращении добычи, участвовать в картельных соглашениях. Из-за этого более вероятно, что при долгосрочном сокращении спроса Вашингтон предпримет меры ограничения импорта, повышения ввозных пошлин, прямого субсидирования отрасли, но не внерыночного снижения добычи.
Это негативный вариант для России. Спрос в среднесрочной перспективе останется ниже, чем до пандемии. Из-за длительных ограничений на транспорте, сокращения поездок и большего использования удалённых он-лайн коммуникаций, усиления противодействия применению пластика, переходу в более значительной степени на возобновляемые экологичные виды топлива и пр. Спрос в таких условиях может надолго остаться на 5-8% ниже, чем в 2019 г. даже при выходе из пандемии.
Соответственно, такое сочетание приведёт к сжатию мирового рынка примерно на 5-8 млн барр/сутки , и на нём основную роль будут продолжать играть американцы. Это может лишить Россию некоторых рынков сбыта без особой надежды на глобальные договорённости. Ведь экспорт России до пандемии составлял порядка 5,5 млн барр/сутки. Снижение спроса ударит прежде всего по этим баррелям, экспорт нефти может снизиться в два раза и более. Вероятное установление цен на уровне $45-50 за баррель достаточно комфортно для американских сланцевиков, при котором они укладываются в рентабельность и не станут сокращать производство из-за рыночной конъюнктуры. Соглашение ОПЕК++ при этом вполне может быть продлено, и оно закрепит снижение добычи в России на 2,5 млн барр/сутки и соответствие этому указанному выше сокращению экспорта.