Эксперты прогнозируют низкую стоимость нефти в перспективе пяти лет

Рейтинговое агентство НКР обнародовало обзор «Рынок нефти на распутье», в котором делает свои прогнозы по развитию рынка до 2025 года. По мнению аналитиков, в перспективе пяти лет нефтяной рынок будет находиться в кризисе, а риски новых обвалов будут сохранены.



В НКР прогнозируют развитие четырех возможных сценариев после окончания действия сделки по сокращению добычи нефти: «Свободная конкуренция», «Продление ОПЕК+», «Глобальное соглашение» и «Два рынка», пишет РБК. Первый сценарий предполагает, что цены на нефть будут устанавливаться в соответствии с рыночными механизмами (если страны не продлят соглашение). Средняя стоимость сырья будет колебаться в пределах 30-40 долларов. Выручка от экспорта российской нефти и нефтепродуктов может снизиться на 44–50%, до 94–125 млрд долларов. Это, по мнению НКР, самый вероятный сценарий развития событий.



Второй сценарий предусматривает продление сделки по нефти, что простимулирует рост спроса, но удовлетворять его будут в основном государства, не входящие в соглашение. Средняя стоимость сырья составит 45-50 долларов, а отечественный среднегодовой экспорт сократится до 135-145 млрд долларов.



Согласно третьему сценарию, ОПЕК+ расширится, средняя стоимость сырья достигнет уровней 50-55 долларов, а отечественный среднегодовой экспорт составит 160-170 млрд долларов в год. По мнению аналитиков, для России это самый выгодный сценарий.



Сценарий «Два рынка» предполагает, что США полностью откажутся от участия в соглашении и начнут субсидировать собственных нефтепроизводителей. Средняя стоимость нефти на мировом рынке составит 25–30 долларов, в США она будет составлять 50–55 долларов. Это самый невыгодный для РФ сценарий, поскольку выручка страны от экспорта нефти и нефтепродуктов может снизиться до 75–94 млрд долларов, предупреждают эксперты.