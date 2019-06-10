С 2022 года в России можно будет поступать в вузы онлайн

Комплекс государственных онлайн-услуг, так называемый суперсервис, по оформлению документов для поступления в российские вузы запустят в 2022 году. Об этом информагентству ТАСС рассказал замглавы АНО «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.



Он сказал: «Отдельные компоненты суперсервиса по плану федпроекта «Госуправление» начнут использоваться в приемной кампании 2021 году, а в 2022 году планируется запустить пилотный проект».



Он также отметил, что частью суперсервиса станет единый портал образовательных программ, который даст возможность для их удобного поиска и сравнения. Тер-Степанов уточнил: «Портал будет включать в себя онлайн-сбор документов в электронном виде, требуемых для поступления, включая заявление. В некоторых случаях будет возможно и дистанционное прохождение вступительных экзаменов, если будет обеспечено соответствующее дистанционное наблюдение».



Рабочая группа по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика» ранее одобрила в целом проекты двух суперсервисов – для исполнительного производства и поступления в вузы. Комплекс онлайн-услуг «Поступление в вузы онлайн» предоставило на рассмотрение рабочей группы Министерство образования РФ.