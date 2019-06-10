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Минобрнауки запущено приложение в помощь абитуриентам при поступлении в вузы
21 июня в 12:22 Образование 0 251 Васильева Елена
Минобрнауки России запустило в рамках приемной кампании текущего года обновленную версию мобильного приложения «Поступай правильно». Сервис содержит всю необходимую информацию для подачи заявления в вуз, а также справочники востребованных специальностей. Об этом информагентству ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Собеседник агентства сообщил: «В рамках приемной кампании в вузы страны Министерство науки и высшего образования Российской Федерации запустило обновленную версию мобильного приложения и веб-портала для абитуриентов «Поступай правильно».
По словам представителя пресс-службы, в обновленной версии создан личный кабинет, адаптирующий контент портала под пользовательские запросы за счет их сохранения. В личном кабинете сохраняются также списки избранного, личные данные и сумма баллов за Единый госэкзамен абитуриента.
Новая версия содержит также новый раздел «Инфоблок», содержащий всю необходимую информацию о подготовке к ЕГЭ, процессе поступления в вуз, а также справочники перспективных специальностей по версиям Роструда и Минтруда.
В сервисе также содержатся специальные карточки вузов, в которых предоставлена информация о стоимости проживания в общежитиях, количество доступных для первокурсников мест, а геолокация даст возможность отыскать учебные корпуса вуза.
Собеседник ТАСС добавил: «Портал… станет одной из основ функциональной компоненты суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», который будет реализовываться ведомством в качестве сервиса на Едином портале государственных услуг».
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