Интернатура для педагогов в РФ может стать реальностью

В рамках национального проекта «Образование» профессиональное сообщество педагогов обсуждает идею введения интернатуры для учителей в РФ. Рассмотреть вопрос ранее поручила вице-премьер России Татьяна Голикова, а в Минпросвещения инициативу считают дискуссионной.



Изначально идея введения интернатуры поступила от Всероссийского профсоюза образования. Стоит отметить, что прецеденты работы интернатуры уже есть в некоторых вузах страны. Так, опыт ведения интернов есть в Красноярском и Уральском педагогических университетах.



Здесь практика менторства действует на старших курсах обучения, а сама длительность получения высшего образования не увеличивается.

В профессиональном сообществе идею введения интернатуры поддерживают. Педагоги полагают, что нескольких недель практики в школе не достаточно, чтобы овладеть всеми необходимыми компетенциями.