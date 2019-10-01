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Интернатура для педагогов в РФ может стать реальностью

5 сентября в 15:26 Образование 0 116 Иван Тихонов
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В рамках национального проекта «Образование» профессиональное сообщество педагогов обсуждает идею введения интернатуры для учителей в РФ. Рассмотреть вопрос ранее поручила вице-премьер России Татьяна Голикова, а в Минпросвещения инициативу считают дискуссионной.

Изначально идея введения интернатуры поступила от Всероссийского профсоюза образования. Стоит отметить, что прецеденты работы интернатуры уже есть в некоторых вузах страны. Так, опыт ведения интернов есть в Красноярском и Уральском педагогических университетах.

Здесь практика менторства действует на старших курсах обучения, а сама длительность получения высшего образования не увеличивается.
В профессиональном сообществе идею введения интернатуры поддерживают. Педагоги полагают, что нескольких недель практики в школе не достаточно, чтобы овладеть всеми необходимыми компетенциями.
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