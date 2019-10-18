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Минтруд расширяет программу профессиональной переподготовки граждан старшего возраста
6 ноября в 16:20 Образование 0 129 Васильева Елена
С 2020 года будет расширена программа профессиональной переподготовки граждан старшего возраста в рамках национального проекта «Демография», которую смогут пройти все россияне старше 50 лет. Об этом журналистам сообщили сегодня в пресс-службе Минтруда.
Пресс-служба процитировала слова министра труда и социальной защиты Максима Топилина: «Программа расширяется с точки зрения охвата участников. Если сейчас обучение проходят граждане только предпенсионного возраста – за пять лет до наступления общеустановленного возраста выхода на пенсию, то с 2020 года такое право получат граждане в возрасте от 50 лет».
В текущем году начался этап переходного периода к повышению пенсионного возраста. Женщины будут выходить на пенсию в возрасте 55,5 лет, а мужчины – в возрасте 60,5 лет. Следующий этап повышения состоится в 2021 году, когда женщины будут выходить на пенсию в 56,5 лет, а мужчины – в 61,5. А к 2028 году для женщин пенсионный возраст будет составлять 60 лет, а для мужчин – 65 лет.
Министр также отметил, что по данным на 29 октября были заключены договора на переобучение 98,7 тысяч граждан предпенсионного возраста при центрах занятости населения, что составило 198% программного показателя. Приступили к обучению уже 86 тысяч граждан, что составляет от величины программного показателя. Минтруд напоминает, что по плану переобучение должны проходить 50 тысяч человек ежегодно.
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