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Обновленный сад для детей с особыми потребностями

17 января в 14:44 Образование 0 165 Карина Мелова
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В пятницу глава Республики Саха Айсен Николаев с радостью поделился с прессой информацией об открытии нового здания образовательного дошкольного учреждения «Звездочка» (Якутск) для детей с ограниченными возможностями, сооружение которого началось еще в 2015 г.

Знаменательным является тот факт, что это первый детский сад в городе, который изначально был рассчитан в том числе на прием детей с особыми потребностями, такими как ДЦП, задержка психомоторного/речевого развития, умственная отсталость, аутизм и т. д.

В детском саду будут работать двенадцать групп (всего 240 мест), учитывая ясельные, а также лекотека для оказания психолого-педагогической помощи особенным учащимся в сопровождении родственников или наставников и служба ранней помощи для выявления и исправления нарушений психофизического развития на ранней стадии.

3 тыс. кв. м площади позволили разместить на территории образовательного учреждения залы для занятий физкультурой и музыкой, компьютерный класс, кабинеты медработника, логопеда и психолога.

Отмечено, что цена проекта составила примерно 117 миллионов рублей в рамках региональной инвестиционной программы на 2019 г., при этом на плановый период 2020 и 2021 гг. предусмотрено приблизительно 92 миллиона рублей.
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