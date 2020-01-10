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Депутаты рассмотрят законопроект о профобразовании для женщин в декрете
28 января в 14:36 Образование 4 344 Иван Тихонов
Нижняя палата Федерального собрания рассмотрит законопроект вице-спикера Ирины Яровой о дополнительном профессиональном образовании для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В частности, речь идет о предоставлении таким женщинам права обращаться с просьбой о получении профобразования в центры занятости непосредственно по месту пребывания. Нынешнее законодательство позволяет женщинам в декрете обращаться в центры занятости только по месту регистрации.
Вдобавок, законопроект Ирины Яровой обяжет центры занятости обеспечить подготовку таких женщин именно по востребованным на рынке профессиям. Предполагается, что в период с 2020 до 2024 года программы повышения квалификации и переобучения должны пройти 230 тысяч женщин в декрете.
Стоит отметить, что инициатива направлена на создание дополнительных условий для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», а также нацпроекта «Демография».
Документ вносит поправки в статью 23 закона «О занятости населения в Российской Федерации». Инициативу поддерживают в МЭР и Минтруде.
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Как Вы оцениваете законопроект? Помогут ли предлагаемые в документе меры в получении профобразования женщинами именно по востребованным профессиям и в дальнейшем трудоустройстве?
Знания в эпоху экономики 4.0 устаревают достаточно быстро. Меняется рынок труда гораздо быстрее, чем навыки сотрудников.
По этой причине законопроект о профобразовании женщин в декрете считаю необходимым.
Тысячи юристов и бухгалтеров уже сегодня остаются без работы. На кого им переучиваться? Маловероятно, что они смогут стать программистами, а вот специалистами по интернет-продвижению, рекламе в социальных сетях, автоматизации бизнес-процессов вполне.
Другое дело, насколько при центрах занятости реально обучить самым современным профессиям. Если обучение будет проходит силами сотрудников центров занятости то вероятность небольшая. Если будут выделены бюджеты на привлечение лучших профессионалов в своих отраслях, то это гораздо эффективнее.
Несоответствие должности с точки зрения современных технологий я лично вижу в большинстве наших собеседований с кандидатами и на индивидуальных карьерных консультациях.
Как Вы оцениваете законопроект? Помогут ли предлагаемые в документе меры в получении профобразования женщинами именно по востребованным профессиям и в дальнейшем трудоустройстве?
- Прекрасная инициатива! Женщина, находясь в декретном отпуске полтора года, в этом случае имеет возможность добавить себе профессиональные компетенции, получить дополнительное образование в условиях неполной занятости, может растить ребёнка и приобрести новую, нужную, профессию.
Темпы и специфику миграции в России мы все хорошо знаем. Очень важно, что женщина в декрете, думающая о выходе на работу, в этих условиях не будет больше связана с местом прописки, не потеряет новых трудовых возможностей, получит актуальное образование (востребованные специальности, современные навыки, недавнее обучение). Это позволит ей в будущем не потерять в зарплате, так как требования к сотрудникам сейчас быстро меняются, а также, возможно, «обкатать» новую профессию уже в декрете, на условиях проектной занятости, фриланса. Уверенность в поиске работы всегда важна, - данный законопроект даст женщинам в декрете возможность и самим выбирать работу.
Материнство – это важный этап в жизни женщины. Взращивание и воспитание нового человека является тяжелой, трудоемкой, но и наиболее ценной, социально значимой работой.
Именно в этот длительный период, период душевного подъема, многие представительницы прекрасного пола открывают в себе тягу к профессиональному общению и деятельности, возникает потребность в самореализации, самоактуализации – высшем желании (в теории иерархии человеческих потребностей А. Маслоу) проявить свои таланты и задатки посредством выполнения определенной работы.
Благодаря реализации такого замечательного законопроекта, у мамочек, наконец-то, появится возможность получить достойное профессиональное образование:
- не только имеющееся в базе Центра занятости, но и востребованное на рынке труда;
- не исключительно по месту постоянной прописки, но и по месту пребывания женщины;
- без притязаний на скромный семейный бюджет, то есть бесплатно.
Данная инициатива просто бесценна, как для женщин, так и для общества в целом. В условиях постоянного увеличения объемов информации и развития технологий жизненный цикл знаний человека катастрофически короток.
В научно-публицистическом пространстве фигурирует термин "период полураспада компетенций", обозначающий отрезок времени после завершения обучения, в течении которого индивид теряет половину приобретенных компетенций. Иными словами, профессиональная эффективность за этот период становится равной всего лишь 50% (и это при условии идеальной ситуации на выходе из учебного заведения). Так вот, по маличным сведениям, период полураспада компетенций для разных групп профессий равен двум - трем годам.
Однозначно, женщина, находясь в декрете, нуждается в "профессиональном восстановлении" так же, как и в восстановлении физической формы и здоровья. При этом достаточно ценным является возможность обращаться за дополнительной профессиональной подготовкой по месту пребывания. Таким образом, женщина в декретном отпуске может не только развить уже имеющиеся профессиональные умения, но получить новые компетенции, смежные, востребованные на рынке труда к моменту выхода на работу.