Депутаты рассмотрят законопроект о профобразовании для женщин в декрете

Нижняя палата Федерального собрания рассмотрит законопроект вице-спикера Ирины Яровой о дополнительном профессиональном образовании для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В частности, речь идет о предоставлении таким женщинам права обращаться с просьбой о получении профобразования в центры занятости непосредственно по месту пребывания. Нынешнее законодательство позволяет женщинам в декрете обращаться в центры занятости только по месту регистрации.



Вдобавок, законопроект Ирины Яровой обяжет центры занятости обеспечить подготовку таких женщин именно по востребованным на рынке профессиям. Предполагается, что в период с 2020 до 2024 года программы повышения квалификации и переобучения должны пройти 230 тысяч женщин в декрете.



Стоит отметить, что инициатива направлена на создание дополнительных условий для реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», а также нацпроекта «Демография».

Документ вносит поправки в статью 23 закона «О занятости населения в Российской Федерации». Инициативу поддерживают в МЭР и Минтруде.